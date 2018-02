Zdravstveni inšpektorat odsvetuje uporabo parfumske vodice Pheromone hot woman

Ljubljana, 15. februarja - Zdravstveni inšpektorat RS odsvetuje uporabo parfumske vodice Pheromone hot woman proizvajalca Hot products iz Velike Britanije. Inšpektorat je namreč prejel obvestilo Evropske komisije, da izdelek vsebuje androsterone in androstenol. Snovi imata farmakološki in hormonski učinek kot androgen. Izdelek zato ni skladen z uredbo o kozmetičnih izdelkih.

Uporaba snovi z androgenim učinkom je namreč v kozmetičnih izdelkih prepovedana. Kot še piše na spletni strani inšpektorata, je izdelek pakiran v 50-mililitrski steklenički, njegova blagovna znamka je Hot tm, številka artikla je 44006, EAN koda pa 4042342000023.

Izdelek so prodajali v spletni trgovini Amazon in je lahko preko drugih spletnih strani dostopen tudi slovenskemu potrošniku. Zdravstveni inšpektorat RS zato morebitnim kupcem svetuje, da izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo prodajalcu.