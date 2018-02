Hainz za ureditev dodatka k pokojnini za izjemne dosežke kulturnikov in raziskovalcev

Ljubljana, 15. februarja - Podpredsednik DZ in poslanec DeSUS Primož Hainz se zavzema za sodobno ureditev dodatka k pokojnini za izjemne dosežke v kulturi in raziskavah. S tem namenom je vložil predlog zakona, ki bi rešil to vprašanje po zgledu področnega zakona za športnike, je povedal danes.