FDV v prihodnje študijsko leto s prenovljeno shemo študijskih programov

Ljubljana, 15. februarja - Fakulteta za družbene vede (FDV) bo z začetkom študijskega leta 2018/2019 uvedla prenovljeno shemo študijskih programov dodiplomskega in podiplomskega študija. Trenutno shemo 4 + 1 bo zamenjala shema 3 + 2, študenti pa bodo s to spremembo deležni bolj poglobljenega magistrskega študija, so danes sporočili s FDV.