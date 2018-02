Partnerji tudi o stanju v koaliciji, ki po mnenju DeSUS in SD obstaja le še na papirju

Ljubljana, 15. februarja - Koalicijski partnerji so danes razpravljali tudi o stanju v koaliciji ter o predlogih zakonov, ki jih v zadnjih tednih pogosto vlagajo poslanske skupine ali posamezni poslanci. Dogovorili so se, da bodo pregledali, katere oz. po kakšnem postopku bi v DZ do konca mandata lahko sprejeli. V DeSUS in SD menijo, da koalicija obstaja le še na papirju.