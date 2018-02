Poslanci NSi niso uspeli s predlogom za spodbujanje financiranja športnih društev

Ljubljana, 15. februarja - Poslanci so na današnji seji DZ prižgali rdečo luč predlogu NSi za spremembo zakonov o davku od dohodkov pravnih oseb in o dohodnini. S predlaganimi spremembami so želeli v NSi spodbujati financiranje športnih društev, ki delujejo v javnem interesu, saj bi tistim zavezancem, ki bi namenili donacijo športnim društvom, znižali davčno osnovo.