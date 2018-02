Prek ljubljanskega letališča lanskega decembra potovalo več potnikov

Ljubljana, 15. februarja - Prek ljubljanskega letališča je decembra lani potovalo 109.400 potnikov, kar je 14.000 več kot v zadnjem mesecu predlanskega leta. Letala Adrie Airways so prepeljala okoli 78.900 potnikov, kar je pet odstotkov več kot decembra 2016, in opravila 75,5 milijona potniških kilometrov, kar je na letni ravni sedemodstotna rast, so sporočili iz Sursa.