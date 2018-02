Skok v obrambi je ključ do uspeha na gostovanju v Črni gori

Ljubljana, 15. februarja - Slovensko košarkarsko reprezentanco 23. in 26. februarja čakata novi dve preizkušnji na poti do svetovnega prvenstva 2019. Tako kot v novembrskem ciklusu bo v Črni gori in Belorusiji nastopila brez evroligaških igralcev, a zato z osmimi člani zlate selekcije iz Istanbula.