Azijske borze okrevale

Tokio, 15. februarja - Indeksi na vodilnih azijskih borzah so se danes večinoma zvišali in s tem nekoliko nadoknadili padce iz prejšnjega tedna, ko je med vlagatelji vladala napetost glede prihodnjih potez večjih centralnih bank. Danes so se ukvarjali predvsem s podatki o potrošniški inflaciji v ZDA, ki so prijetno presenetili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.