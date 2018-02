V CD slovensko oblikovanje med vizijo in realnostjo

Ljubljana, 15. februarja - V Cankarjevem domu (CD) bodo zvečer odprli bienalno razstavo Društva oblikovalcev Slovenije z naslovom O ... oblikovanje! Med vizijo in realnostjo, na kateri bodo predstavili oblikovalska del zadnjih dveh let več kot 40 članov društva s področja oblikovanja vidnih sporočil ter produktnega in unikatnega oblikovanja.