Svojci pogrešajo Marjana Kuzmo iz Gančanov

Beltinci, 14. februarja - Svojci pogrešajo 58-letnega Marjana Kuzmo iz Gančanov v občini Beltinci. Visok je od 175 do 180 centimetrov in je bil oblečen v temna oblačila. Policisti pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem, naj to sporočijo na interventno številko 113 ali na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.