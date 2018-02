V DZ kaže na podporo ukrepom proti podlubnikom

Ljubljana, 14. februarja - DZ je danes opravil drugo obravnavo predloga zakon o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov. Med drugim naj bi omogočil pravočasno sanitarno sečnjo, tudi po zadnjem vetrolomu, in pomoč lastnikom prizadetih gozdov. Poslanske skupine so ob kritikah o zamudi in nesistemskosti predlogu napovedale podporo.