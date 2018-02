V Stožicah nocoj Plavi orkestar v okviru turneje Everblue

Ljubljana, 15. februarja - V Stožicah bo nocoj nastopila legendarna sarajevska skupina Plavi orkestar, ki je sredi 80. let obnorela nekdanjo Jugoslavijo. V Ljubljano prihaja v okviru regijske turneje Everblue. Oboževalci pričakujejo uspešnice, kot so Od rodjendana do rodjendana, Suada, Bolje biti pijan nego star, Ako su to samo bile laži in Goodbye teens.