V Bilbau razstava o Franciscu de Goyi kot dvornem slikarju

Bilbao, 15. februarja - V Muzeju lepih umetnosti v Bilbau so v sodelovanju z madridskim muzejem Prado pripravili razstavo del španskega umetnika Francisca de Goye (1746-1828). Na ogled je 96 del tega umetnika, ki je bil od leta 1786 uradni slikar na španskem dvoru. Med njimi so Slepa kokoš, Trgatev ali Jesen in Lutka. Razstava nosi naslov Goya in razsvetljeni dvor.