Ljubljana, 14. februarja - Na Ljubljanski borzi osrednji indeks SBI TOP danes pada in je 0,13 odstotka pod izhodiščem. Največji padec so zaenkrat zabeležile delnice Telekoma Slovenije, največ pa so pridobile delnice Pozavarovalnice Sava. Vlagatelji so največ prometa ustvarili s Krkinimi delnicami.