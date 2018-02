Postojnskemu županu Marentiču vrnili vozniško dovoljenje

Postojna, 14. februarja - Postojnskemu županu Igorju Marentiču, ki so mu policisti zaradi vožnje pod vplivom alkohola minuli mesec začasno odvzeli vozniško dovoljenje, so po odločitvi sodnice vrnili vozniško dovoljenje, so za STA potrdili na postojnski občini. Po pisanju Primorskih novic župan sicer lahko pričakuje 1200 evrov denarne kazni in 16 kazenskih točk.