Občinam kmalu na voljo sredstva za celovito energetsko prenovo

Ljubljana, 14. februarja - Občinam bodo kmalu na voljo sredstva za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020. Skupno bo sredstev za razpis 53,8 milijona evrov, vključno z lastnimi viri upravičencev in z viri zasebnih partnerjev v primeru javno-zasebnega partnerstva. Kohezijski sklad bo prispeval 15 milijonov evrov.