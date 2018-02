Kopitar zadel in podal, a kralji vseeno izgubili v Severni Karolini

Raleigh, 14. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so ponoči doživeli nov poraz v severnoameriški ligi NHL. Kalifornijski kralji so v dvorani PNC Areni v Raleighu v Severni Karolini morali priznati premoč domačemu moštvu Hurricanes, ki je slavilo z izidom 7:3. Slovenski as Anže Kopitar je na tekmi vpisal dve točki, zadel je za 1:5 ter podal za 2:5.