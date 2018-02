V prometni nesreči pri Lescah umrl pešec

Lesce, 13. februarja - Na cesti Hlebce-Lesce v okolici Lesc na Gorenjskem se je okoli 5.20 zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebni avtomobil in pešec. Hudo poškodovanega pešca so po nesreči odpeljali v zdravstveno ustanovo, kjer je poškodbam podlegel. Zaradi nesreče je bila cesta približno tri ure zaprta, so sporočili iz PU Kranj.