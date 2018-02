Bloudkove nagrade za lani košarkarjem, rokometašem, Savšku in Štuhčevi

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 16. februarja - Slovenska moška članska košarkarska reprezentanca, slovenska moška članska rokometna reprezentanca, kanuist Benjamin Savšek in alpska smučarka Ilka Štuhec so prejemniki Bloudkovih nagrad za leto 2017. Na 52. podelitvi najvišjih državnih priznanj za šport na Brdu pri Kranju so podelili še 11 Bloudkovih plaket.