Vreme: Rahlo sneženje bo ponehalo

Ljubljana, 13. februarja - Ponoči bo rahlo sneženje ponehalo tudi v vzhodni Sloveniji. Do jutra se bo v zahodni polovici Slovenije že delno zjasnilo. Po nižinah predvsem osrednje Slovenije bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -8, v alpskih dolinah do -10, ob morju okoli 2 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.