Maribor pozdravlja prihod Cretuja, pri Olimpiji zanikali prestop

Ljubljana/Maribor, 13. februarja - Nogometaš ljubljanske Olimpije Romun Alexandru Cretu se je po poročanju nogometnega kluba Maribor pred iztekom prestopnega roka pridružil vijoličastim, so pri Mariboru sporočili prek Twitterja. Petindvajsetletni vezist naj bi z Mariborčani podpisal pogodbo do 2021. Ob novici so se odzvali pri ljubljanski Olimpiji in že zanikali prestop.