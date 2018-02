Državni zbor sprejel novelo zakona o posebnih pravicah narodnih skupnosti

Ljubljana, 13. februarja - Državni zbor je danes sprejel novelo zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti v vzgoji in izobraževanju. Po navedbah vlade novela jasneje določa obvezo znanja obeh jezikov za poučevanje v dvojezični šoli ter zavezo države, da bo financirala programe na visokošolski ravni in podpirala izobraževanje učiteljev.