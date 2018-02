Revmatologi UKC Ljubljana opozarjajo na zavajajoč oglas za kremo BeezMax

Ljubljana, 13. februarja - Zdravniki s kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana opozarjajo na zavajajoč oglas za kremo BeezMax. Oglasi zatrjujejo, da zdravi sklepe in tkiva ter odpravlja bolečine in otekline. V UKC Ljubljana opozarjajo, da so nekatere navedbe iz oglasa zavajajoče.