Na mariborskem odru Fant, dekle in gospod v režiji Mateje Kokol

Maribor, 13. februarja - V Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor bo v petek premiera drame Fant, dekle in gospod v režiji Mateje Kokol. Gre za prvo uprizoritev besedila Vinka Möderndorferja, ki se poigrava z odnosom med iluzijo in resničnostjo, umetnostjo in vsakdanjim življenjem. Igrajo Liza Marija Grašič, Timon Šturbej in Kristijan Ostanek.