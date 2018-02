V garažni hiši nakupovalnega centra v Ljubljani zagorel avtomobil

Ljubljana, 12. februarja - V garažni hiši Mercatorjevega centra v Šiški v Ljubljani je danes okoli 17.30 zagorel osebni avtomobil. Pri tem so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zavarovali kraj požara in evakuirali ljudi. Pri gašenju se je poškodoval en gasilec, vzrok požara pa doslej še ni znan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.