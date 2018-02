V DZ predstavitev osnovnošolskega dokumentarnega filma o človekovih pravicah

Ljubljana, 12. februarja - V DZ so dopoldne predstavili dokumentarni film na temo trajnostnega razvoja in človekovih pravic skupine učencev Osnovne šole Bičevje z naslovom Majhen korak za človeka, velik nasmeh za človeštvo. Dokumentarni film, posnet pod mentorstvom učiteljic Bernarde Avsenik in Alenke Fajfar Gnezda, je na številnih mednarodnih festivalih prejel več nagrad.