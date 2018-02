Vreme: Oblačno bo

Ljubljana, 12. februarja - Ponoči ob morju bo deževalo, drugod snežilo. Sneženje bo v drugi polovici noči v severni in severozahodni Sloveniji v glavnem ponehalo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, ponekod bo veter gradil zamete. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju do 3 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.