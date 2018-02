Režiser Guillermo del Toro na čelu beneškega filmskega festivala

Benetke, 12. februarja - Mehiški režiser Guillermo del Toro, ki je s filmom Oblika vode v igri za oskarje, bo predsednik žirije beneškega filmskega festivala. "Biti predsednik žirije je velika odgovornost in čast, ki ju sprejmem s spoštovanjem in hvaležnostjo," je v odzivu povedal režiser. Filmski festival bo v Benetkah potekal med 29. avgustom in 8. septembrom.