Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor

Ljubljana, 12. februarja - Delnice indeksa najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP so današnje trgovanje končale neenotno, indeks pa je v primerjavi s petkom pridobil 1,84 odstotka. Promet je dosegel 1,17 milijona evrov, najprometnejše pa so bile tudi danes Krkine delnice, ki so pridobile 3,57 odstotka. Vlagatelji so z njimi opravili za 556.410 evrov poslov.