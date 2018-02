Svojci pogrešajo 64-letno Ivanko Rutar iz okolice Ilirske Bistrice

Ilirska Bistrica, 12. februarja - Svojci od nedelje pogrešajo 64-letno Ivanko Rutar iz vasi Podgraje pri Ilirski Bistrici. Pogrešana je od doma odšla oblečena v črno bundo, črno kapo in rjave hlače, obute pa je imela pohodne čevlje, so zapisali na Policijski upravi Koper. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani ali jo kje opazili, policisti prosijo, naj jim to nemudoma sporočijo.