Lani na številko 112 največ klicev zaradi nujne medicinske pomoči

Postojna, 12. februarja - V regijskih centrih za obveščanje so lani po zadnjih podatkih prejeli dobrih 519.000 klicev na pomoč, kar je več kot 1400 klicev na dan. Ljudje so pri tem največkrat klicali, ker so potrebovali nujno medicinsko pomoč. Teh klicev je bilo nekaj več kot 116.000, so ob dnevu številke 112 za klic v sili sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.