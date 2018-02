Rudolf sekundo in stotinko za svojim slovenskim rekordom na 800 m

Dunaj, 12. februarja - Žan Rudolf (Masss) je na dvoranskem atletskem mitingu na Dunaju v teku na 800 m osvojil drugo mesto (1:47,97) in za sekundo in stotinko zaostal za svojim slovenskim rekordom (1:46,96) ter slabo sekundo in pol za normo (1:46,50) za svetovno dvoransko prvenstvo v Birminghamu.