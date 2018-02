Tradicionalna varnostna konferenca v Münchnu znova z vrsto visokih gostov

München, 14. februarja - Opravilna sposobnost in prihodnost EU, njeni odnosi z Rusijo in ZDA, grožnje liberalni svetovni ureditvi, konflikti na Bližnjem in Srednjem vzhodu ter izzivi razoroževanja bodo v ospredju letošnje, že 54. varnostne konference v Münchnu. Med gosti bodo izstopali generalni sekretar ZN Antonio Guterres ter predsedniki več vlad.