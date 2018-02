Sneženje po državi že slabša razmere na cestah

Ljubljana, 12. februarja - Sneženje je zajelo večji del države, kar poslabšuje razmere na cestah, saj se sneg že oprijema cestišča. Zgodilo se je že nekaj prometnih nesreč. Ponekod razmere zaostrujeta še veter, ki gradi snežne zamete, in megla. Trenutno sneg povzroča težave voznikom na štajerski, gorenjski in pomurski avtocesti, ponekod na primorski in dolenjski avtocesti.