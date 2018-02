Cerar: Vlada bo do konca mandata delovala normalno

Ljubljana, 12. februarja - Predsednik vlade Miro Cerar je prvi dan februarske redne seje, ki se je začela s poslanskimi vprašanji, zagotovil, da koalicija deluje in bo tako do konca mandata. Nikakor ne razpada, je dejal. Predpisi se sprejemajo v skladu z normativnim programom, je odgovoril na poslansko vprašanje Vinka Gorenaka iz SDS glede delovanja vlade do konca mandata.