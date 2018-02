S sejmom otroške in mladinske poezije v Franciji proslavili tudi Prešernov dan

Tinqueux, 12. februarja - V francoskem mestu Tinqueux je med 8. in 11. februarjem pod vodstvom slovenske pesnice, lutkarice in dramaturginje Mateje Bizjak Petit potekal peti sejem otroške in mladinske poezije. Z edinim sejmom v Franciji, v celoti posvečenem poeziji za otroke in mladino, so v Tinqueuxu proslavili tudi Prešernov dan.