Vreme: Oblačno s sneženjem

Ljubljana, 12. februarja - Danes bo oblačno. Od severa in zahoda bo sneženje postopno zajelo vso državo, le ob morju bo večinoma deževalo. Pihati bo začela šibka burja, ki se bo popoldne krepila, ponekod bo veter gradil zamete. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do okoli 4 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.