Ljubljana, 12. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, na dolenjski avtocesti med Grosupljim in Ljubljano ter na cestah Pijava Gorica-Škofljica-Ljubljana in Medno-Ljubljana. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjskem pred predorom Karavanke proti Avstriji (dva kilometra).