Z izjemo Trstenjakove brez vidnega uspeha v Parizu

Pariz, 11. februarja - Slovenska judoistka in nosilka odličja zlatega leska z olimpijskih iger v Rio de Janeiru 2016 Tina Trstenjak je v soboto na grand slamu v Parizu osvojila tretje mesto v kategoriji do 63 kilogramov, na današnjih bojih pa so Anamari Velenšek, Klara Apotekar, Anka Pogačnik in Vito Dragič izgubili svoje uvodne boje in ostali brez uvrstitve.