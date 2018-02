Brooklyn klonil šele po dveh podaljških

New York, 11. februarja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA so ponoči odigrali sedem obračunov. Ljubitelji košarke so kar dva podaljška spremljali na tekmi Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans. Pelikani so mrežice v njihovi dvorani Barclays Center odpravili s 138:128 šele v drugem podaljšku.