V italijanski Macerati teden dni po napadu shod proti fašizmu

Rim, 10. februarja - V mestu Macerata v osrednjem delu Italije, ki je bilo pred tednom dni prizorišče strelskega napada z rasističnim ozadjem, pred dnevi pa so ga pretresli izgredi privržencev skrajno desne skupine Nova sila, danes več tisoč nasprotnikov fašizma protestira proti fašizmu in sovraštvu do tujcev. Oblasti se bojijo novega izbruha nasilja.