Vučić v napetem vzdušju na prvi uradni obisk na Hrvaško

piše dopisnik STA iz Zagreba Goran Ivanović

Zagreb, 11. februarja - Srbski predsednik Aleksandar Vučić bo na povabilo hrvaške kolegice Kolinde Grabar-Kitarović v ponedeljek in torek prvič uradno obiskal Hrvaško. Predsedniško srečanje, ki ni po volji hrvaški vladi, so pozdravile ZDA in EU. Združenja, ki izhajajo iz vojne na Hrvaškem, pa so za ponedeljek v Zagrebu napovedala proteste.