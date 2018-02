Slovenija z novimi konzulati na Finskem in Danskem

Ljubljana, 9. februarja - V uradnem listu Republike Slovenije so bili danes objavljeni sklepi vlade o odprtju konzulatov v finskih mestih Helsinki in Lahti ter danskem Roskildeju, ki jih bodo vodili častni konzuli. Te je prav tako imenovala vlada. Namen konzulatov je sicer spodbujanje in pomoč pri razvoju sodelovanja med Slovenijo in konzularnimi območji.