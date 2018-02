Gašperšič na avstrijskem Koroškem predstavil tudi načrte za hitro cesto

Pliberk/Celovec, 9. februarja - Cestni in železniški projekti, pomembni za Slovenijo in Avstrijo, so bili osrednja tema pogovorov, ki sta jih danes ministra Peter Gašperšič in Gorazd Žmavca imela v Avstriji s predstavniki dežele Koroške in župani z obeh strani meje. "Danes smo na področju infrastrukture začrtali nove smernice sodelovanja," je v Pliberku poudaril Gašperšič.