Poročilo münchenske varnostne konference svari, da je svet na prelomu

München, 9. februarja - Medtem ko vloga ZDA v svetu pojema, mora Evropa na novo opredeliti svojo lastno prihodnost, opozarja v četrtek objavljeno poročilo, ki zastavlja agendo za prihajajočo varnostno konferenco v Münchnu. Ta bo letos potekala od 16. do 18. februarju. Poročilo pod naslovom "Do roba - in nazaj?" napoveduje, da prihaja novo obdobje negotovosti.