Prvi del zime na Pohorju Marpromu prinesel 350.000 evrov izgube

Maribor, 11. februarja - Na Mariborskem in Areškem Pohorju, kjer z žičniškimi napravami upravlja javno podjetje Marprom, so šele z zadnjim sneženjem dočakali čisto prave zimske razmere, ki jim omogočajo, da so zagnali skoraj vse naprave. Prvi del zimske sezone je bil slabši kot lani, kar jim je, kot so potrdili za STA, prineslo skoraj 350.000 evrov minusa.