V času pusta večja prodaja krofov

Ljubljana, 9. februarja - Pustni čas, priložnost za šegavost in da si nadenemo masko, zaznamuje tudi priljubljena sladica krof. Krofi so namreč del pustnega časa, Slovenci pa najraje posegamo po klasičnih - z marmeladnim polnilom in sladkornim posipom. Peki v tem času ocvrejo precej več krofov kot sicer.