Benčina za STA: Cinkarna Celje išče lokacijo za gradnjo tovarne v Srbiji

pogovarjala se je Lilijana Pušnik Čede

Celje, 9. februarja - Predstavniki Cinkarne Celje opravljajo oglede posameznih lokacij za gradnjo nove tovarne titanovega dioksida v Srbiji. Želijo namreč ugotoviti, kakšne so tehnične in prostorske možnosti, sledila bo študija upravičenosti gradnje, za kar so zeleno luč že prižgali nadzorniki družbe, je v pogovoru za STA povedal prvi mož Cinkarne Tomaž Benčina.