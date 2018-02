Islamska skupnost v tednu medverske harmonije pripravila srečanje predstavnikov več verskih skupnosti

Ljubljana, 8. februarja - V prostorih Islamske skupnosti v Ljubljani so v sredo pripravili prvi medverski zajtrk, ki so se ga ob predstavnikih Islamske skupnosti udeležili še predstavniki Srbske pravoslavne cerkve, Katoliške cerkve in judovske skupnosti. Srečanje je potekalo na predlog muftija Nedžada Grabusa, z njim pa so obeležili teden medverske harmonije.