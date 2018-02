Sodeč po prvih odzivih čaka Nemčijo "koalicija preteklosti"

Berlin, 7. februarja - Želeli smo si "pogumnejših odločitev", je dogovor, ki so ga po maratonskih koalicijskih pogajanjih danes dosegli nemški konservativci CDU/CSU in socialdemokrati SPD, komentiral predsednik zveze nemških zbornic industrije in trgovine Eric Schweitzer. Kritični so tudi v opoziciji, tako levi kot desni, prav tako prve ocene analitikov niso navdušene.